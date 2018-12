Lapseootel naine seisab kehvas interjööris. Ta võib olla mingis trepikojas, kus remont pooleli, või korteris. Naine ütleb, et ta nimi on Darja ja et ta elab Marjinkas. Marjinka on Ukraina üks rindelinnu, Donetskist paarkümmend kilomeetrit edelas. Linnas varitsevad snaiprid, kostab automaadivalanguid.