Tiia Kõnnussaar: rongisõit on ajavõit. Kui veab

Kui aga veelgi edasi mõelda ja juba avaramalt, siis on üsna kuritegelik, et esimese maailmasõja järgses Eesti Vabariigis oli määratult parem raudteeühendus asulate vahel, kui on praegu. Pärnu–Lelle rongi ärajäämisega seonduv kurbloolisus lihtsalt rõhutab tõsiasja, et meie valitsejad ei ole kogu iseseisvuse aja toetanud Eesti regionaalset arengut. Tallinnast läbi Lääne-Eesti tuhiseva Rail Baltica kiirrongid aitavad regionaalsele arengule kaasa ebaproportsionaalselt vähe, kui mõelda selle raudtee tohutule maksumusele, nii rahalisele kui emotsionaalsele.

Ma ikka imestan, kuidas need vaesed välismaalased rongi üles leiavad. Ja mõtle, kui palju jama neist maha jäämisest võib sigineda, lisaks kaotatud ajale.

Mulle läks väga südamesse tolle eaka härra sõnavõtt «Aktuaalse kaamera» õhtuses saates, kes ütles, et see, mitu küla jääb ühenduseta muu Eestiga, on samaväärne küüditamisega. Kui su oma riik jätab su hoolimatult hätta, siis mida ütleb see riigi kohta?

Kui mul oleks valimiste eel erakondadele üks soovitus, siis oleks see laialdase raudteevõrgu väljaarendamise plaani väljatöötamine. Me kurdame, et raha läheb Lätti. Samas, need, kes tavatsevad käia Aura veekeskuses, teavad, kui palju turiste juba praegu Lätist Tartusse sõidab, et veemõnusid nautida ja ostlemas käia.

Läti- ja venekeelset kõnet kuuleb sagedasti, kuigi meil pole Riiaga (rääkimata Kaunasest ja Vilniusest) isegi rongiühendust. Vastasel korral võiks raha tunduvalt rohkem hakata Lätist ka Eestisse voolama, Tartu ja Tallinn võiksid meie lõunanaabritele populaarseteks reisisihtpunktideks muutuda.

Me oleme ikka veel kinni üheksakümnendates, kus ihaleva pilguga vaadati Põhjamaade poole ja lõunanaabritesse suhtuti upsakalt. Veel enam, kahjuks tundub, et Tallinna poolt vaadates suhtutakse upsakalt ka kogu ülejäänud Eestisse, kui mõelda vähimagi tegeliku diskussiooni puudumisele Rail Baltica kavandamisel ja Tartu trassi eiramisele.