Enda sõnul üle tuhande jalgratta varastanud mees: tunnen häbi ema ees

Ta on Tartus teada mees, politseinikud tunnevad ta kaamerapildilt ära kõnnaku järgi, ka prokuröridele on ta tuttav. Sama tuttav, nagu on Jeeret politseile, on Jeeretile tuttav Tartu vangla. Tal on kolm kehtivat kriminaalkaristust varguste eest aastaist 2014, 2017 ja 2018 ning mitmeid arhiveeritud kriminaalkaristusi.