Valdur Mikita esitleb oma uut raamatut Tartu loodusmajas

Mikita kirjutab, et eestlasi iseloomustab teiste 20. sajandil peetud sõdade kõrval kolm isemoodi sõda: soodesõda, fosforiidisõda ja metsasõda. «Need ütlevad ilmselt midagi olulist ka eestlaste ilmavaate ja elutunnetuse kohta. Lisaks oleme vähem kui saja aasta jooksul kaotanud (või kohe kaotamas) kolm eestlasi maarahvaks vorminud identiteeti: rannarahva, talurahva ja metsarahva oma,» tõdeb Mikita ja lisab, et raamat on läänemeresoomlase viimane karje uue maailmakorra künnisel.