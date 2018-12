Pliidile unustatud toit ja sügav uni seadsid ohtu inimelu

Pühapäeval kell 21.41 teatati päästeametile, et Jõgeva alevikus J. Aamisepa tänaval asuvas kortermajas on kuulda suitsuanduri häiresignaali. Kohale saabunud päästjad avasid jõuga korteriukse ning selgitasid, et häire põhjustas pliidile unustatud ja kõrbema läinud toit.