Igor Gräzin: eelarve tasakaalu vajadust ei oskagi keegi põhjendada

Eelarve tasakaalu ja piiratud valitsusvõlga nõudvad nn Maastrichti kriteeriumid on ebateaduslikud, rumalad ja poliitilised. Idee on selles, et noored ja vaesemad Euroopa Liidu riigid peavad rahastama vanu ja rikkaid. Ent need parempoolsema meelelaadiga inimesed, kes on lugenud Milton Friedmani kapitalismi aabitsaid, ütlevad teile kohe, et igasugune eelarve on olemuselt alati tasakaalus. Näiteks kui sa lubad mulle vajaduse korral kinkida 10 eurot, siis olen ma selle 10 euro võrra täna rikkam. Kui see 10 eurot on laenatud, siis olen ma rikkam selle võrra, mida ma selle 10 euroga juurde saan teha. Kui ma ostan selle eest haamri ja toksin tabureti, siis olen ma rikkam selle võrra, mida taburet müües maksab.

Eelarvedefitsiidi jutt tähendab Eestile seda, et meie peame mängima ühtede reeglite järgi ja olema kasinad, ülejäänud Euroopa aga priisaku, palju tahab. Just see ongi põhjus, miks Euroopa Komisjoni asepresident Eestisse tulles eelarvedefitsiiti meenutab: sest see on küll Eestile raske nõudmine, aga hoiab Suure Euroopa lõbusat elu edasi.

Itaallastel on eelarvedefitsiit 131 protsenti SKPst lubatud 60 asemel ja nad elavad hästi. Nad hakkasid kohe hästi elama, kui nad Euroopa Komisjoni Kikerpera sohu saatsid.

Üsna tuntud rahamees Chicagos, paljude ürituste patroon Frank Potenziani ütles kümmekond aastat tagasi: «Raha headus ei seisne selles, kui palju teda on, vaid selles, milleks teda kasutatakse.» Ehk siis jällegi, mitte nn eelarvetasakaal (mis on Eestis olemas) pole oluline, vaid see, milleks eelarvet kasutatakse.

Oleks meil raha veelgi rohkem, oleks meil kümneid kiirraudteesid, küladevahelisi kergliiklusteesid, maatükke USA kõrbetes ja Eesti rahvuslike lennuliinide lennukid hüpleksid õhus nagu ritsikad varasuvel.

Praegune eelarve on üldiselt tasakaalus. «Üldiselt» sellepärast, et nominaalselt (s.t praeguste rahadega makstavates praegustes hindades) on kõik korras, struktuurselt aga «on ja ei ole» ehk stabiilsed sissetulekud on justkui veidi väiksemad stabiilsetest väljaminekutest. Nii arvavad Euroopa Komisjoni inimesed, kes rehkendavad asju omamoodi.

Tähtis on see, et selle rahaga, mis meil on ja tuleb, tõusevad õpetajate palgad, samuti päästetöötajate ja kultuuritöötajate tasud, mis tähendab, et nende elu läheb reaalselt paremaks ka Lõuna-Eestis, aga mitte ainult tollel õudsel nn Põhjamaal, mida on meie arvelt tahetud ehitada. Riigikogu riskib eelarvet vastu võtmata seega sellega, et õpetajate, kultuurirahva ja siseturvalisuse eest seisvate töötajate sissetulekud jäävad tõstmata. Ja vot seda tuleks kevadel valijatele seletada. Head saadikud, kas tahate, et meie inimeste palgad tõuseksid, ilma et sellest eelarvele midagi paha sünniks, või ei taha?