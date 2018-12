Albumimõõtu teoses «Sealpool vaikuse piiri» on lood inimestest, kes ei kuule meremühinat, oma laste hääli ega Eesti hümni. Seal on mõni lugu ka kuuljatest, kes mingil põhjusel on sidunud oma elu kurtidega ning mõni neist, kes on kehva kuulmisega ehk vaegkuuljad.