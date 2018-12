Vangerdus: jäähalli ja spaa asemel tulevad ERMi juurde kortermajad

Enamik Raadi lennuväljast (sh territoorium ERMi taga), kuhu ka Eesti Rahva Muuseum ehitati, jääb Tartu valla territooriumile, linna ja valla piir jookseb läbi muuseumi peahoone. Kõnealuse ala kinnisvaraarenduse ajalugu on olnud pikk ja nüansirikas, sellega on seotud mitu ettevõtet: OÜ-d Rosier Team, Raadiraja, Reterra Estate ja Raadimõisa Kodu. Viimane ongi see, kes hooned valmis ehitab.