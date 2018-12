Kaubik müksas kaheaastast tüdrukut

Politsei andmeil ei pannud juht väikest last auto esiotsa ees lihtsalt tähele ja tüdruk sai masinalt müksu. Rooli taga ei olnud isa ega ema, ent lapsevanem oli liiklusõnnetuse juures.

Laps viidi Tartu ülikooli kliinikumi, et tema tervist kontrollida. Ta oli saanud väikese põrutuse ja lubati koju.

Politsei tuletab meelde, et väikelastega liikluses osalemisel tuleb neil väga pingsalt silm peal hoida ja veel parem käest kinni hoida. Lapsed on ettearvamatud ja võivad astuda murdosa sekundi jooksul siia- või sinnapoole. Tähelepanelikud peavad olema ka autojuhid, kui lapsed on sõiduki läheduses.