Palamusel liitus eilne ehe tänase interaktiivse muuseumiga

«Eestlased on muuseumirahvas, oma kolme ja poole miljoni muuseumikülastusega aastas püsime Euroopa esimeste seas,» ütles Saar. «Selle rõõmustava trendi jätkumiseks on riik viimasel kümnel aastal jõuliselt muuseumidesse investeerinud. Palamuse kihelkonnakoolimuuseum on selle arengu hea näide ning tulemus on just selline nagu üks tänapäevane muuseum olema peab – vana ja ehe kohtub tehnoloogia ja interaktiivsusega. Tänu sellele saab igaüks meist oma sõprust «Kevadega» värskendada või avastada Oskar Lutsu maailmast midagi hoopis uut.»