Galerii: nina juhtis jõululaadal hea ja parema juurde

Jõulumeelolu lisas jõuluvana Uudu, kellele lapsed said luuletusi lugeda. Suure kesklinna jõululaada, mis lõpeb kell 17, korraldas Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond.

Samal ajal käib Tartu linnamuuseumis jõululaat, mis on tänavu näituse «Randevuu. Kohtumispaik Tartu» hõnguline. Et näitus räägib Tartu 1920. ja 1930. aastatest, tegutseb laadal ka just selle ajastu kohvik, kus hõrgutisi pakub Tartu Postimehe mulluse piparkoogivõistluse võitja Lilli-Mai Mihhailova.