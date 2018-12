Näitus kuritööst ja karistusest võib saada Eesti muuseumide aastaauhinna

Muuseumiauhindade konkursile laekus tänavus rekordiliselt palju taotlusi, kokku 113. «Nominentide loodav pilt kinnitab, et muuseumitöö on Eestis elav ja pakutavad programmid kõnetavad publikut. Hea meel on näha, et ka uuena lisandunud kogukonna sõbra kategooriasse on esitatud 14 taotlust,» ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist Marju Niinemaa.