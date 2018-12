Siberi vöötorav Spunk peab Tartu loodusmajas oma esimesi jõule

Jõulud on läbi aegade olnud tähtis püha ka loomade jaoks. Metsloomadele ja -lindudele viiakse jõulude eel metsa heina ja muud maiustamist, mõnel pool on isegi tavaks ehtida keset metsa jõulupuu. Jõuluõhtul viiakse loomadele lauta leiba, et neile sel viisil häid pühi soovida. Tartu loodusmaja avaldab igal aastal enda heategevusliku jõululaada korraldamisega tänu loomatoa elanikele ning laada müügist saadud tulu läheb loomade söögi- ja ravikulude katteks.

Tartu loodusmajas on üks eriline tuba, kuhu on end sisse seadnud terve seltskond äärmiselt omanäolisi ja eriskummalisi tegelasi. Üle 20 liigi, kelle seas on nii karvased, karvutud kui sulelised, näiteks raagritsikad, tuhatjalad, deegud, lembelinnud, Mehhiko tömpsuu, kääbushamster jne. Kõige uuem elanik on üliväle ja sale Siberi vöötorav Spunk, kelle lemmikspordiala on oma uhkes puuris ringijooksmine.

«Spunk jõudis meie juurde 2018. aasta suvel küllaltki segastel asjaoludel. Nagu paljud teised meie maja loomad, saabus ka tema meile küllaltki ootamatult,» rääkis Tartu loodusmaja loomatoa perenaine Aire Orula. Ta lisas, et täpsed andmed, miks vöötorav ära anti, loodusmajal tegelikult puuduvad.

Tartu loodusmajas on loomad väga olulised, kuna koos nendega on maja õpikeskkond palju terviklikum ning mitmekülgsem. Loomatuba annab võimaluse huviringi lastel loomadega suhelda ning nende eest hoolitseda. Selle kaudu õpivad lapsed loomi austama ja väärtustama.