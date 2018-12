Tartu tunnustas noorsootöötajaid

Aasta noorsootöö tegijana tõsteti esile Helene Toomeoks, kelle kohta märgiti, et ta toetab kõigi noorte ideid, olgu need ulmelised või realistlikud. Noored kinnitasid, et keegi ei kardaks Toomeoksaga üksikule saarele jääda, sest tal on palju häid ideid, kuidas ellu jääda. 2018. aastal on Helene Toomeoks projektijuhina eest vedanud või tiimiliikmena korraldada aidanud lastekaitsepäeva ja tarkusepäeva sündmusi, Tartu kooliteatrite festivali, Lille noortekeskuse projekti «Kuidas olla tark veetarbija?» jm.