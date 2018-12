Häiritud lapsevanem: mu lapse peahaava õmmeldi tuimastuseta

Peas oli paari sentimeetri pikkune haav. Ema viis poisi kohe perearsti juurde tagasi, kes vaatas haava üle ja palus neil minna kiiremas korras Jõgeva haiglasse, sest haava tuleb õmmelda. Eduard Noormägi sõidutas poja Jõgevale haiglasse. Vastuvõtus andis meditsiinitöötaja korralduse, et nad pöörduksid registratuuri ja võtaksid kirurgi aja, sest pole kedagi, kes saaks haava kohe kinni õmmelda.

Pereisa rõhutas, et poisi haava keegi sel hetkel üle ei vaadanud. Noormägi sai registratuurist teada, et kirurgi vastuvõtu esimene vaba aeg on kell 14. Tol hetkel oli kell 11.45.