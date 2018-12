Theresa Bubbear, mis on praegu Brexiti puhul põhilised vaidluskohad?

Oluline on silmas pidada, et tavalised kodanikud ei vaidle enam Brexiti üle. Nad tahavad, et Brexit juba jõustuks ja kiiresti. Kodanikud ei mõista ja neid ei huvita, kuidas Suurbritannia EList lahkub.