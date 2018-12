Eestlaste kõige pühamate vabaduslaulude kaasautor Jüri Leesment tegi elulooraamatu oma hiljuti lahkunud pojale mõeldes

Taasiseseisvumise ja ühislaulmistega seostub eestlastel helilooja Alo Mattiiseni nimi. Hoopis vähem on tuntud Mattiiseni lähedane sõber, kes on kirjutanud sõnad viiest kuulsast isamaalisest laulust neljale, nende seas eestlaste armastatud «Ei ole üksi ükski maa» teksti. Jüri Leesmenti tuntaksegi eelkõige kui uue ärkamisaja tegelast ja laulusõnade loojat, kuid viimasel kolmel kümnendil on ta eri paigus pidanud ka ajalehetoimetaja ametit.