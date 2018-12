Linnamuuseumi jõululaat viib kõik viis meelt sajanditagusesse Tartusse

Oma võimet teha toite vana aja retseptide järgi näitas Lilli-Mai Mihhailova juba näituse «Randevuu. Kohtumispaik Tartu» avamisel. Nüüd on linnarahval taas võimalus osa saada maitseelamustest, mis on saavutatud täpselt vanu retsepte järgides. Nii on näiteks või käsitsi vahustatud, kasutatud pole majoneesi jne.