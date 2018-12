Tartus läheb kaugküte pisut odavamaks

Energiatootja Fortum Tartu AS teatas, et langetab 1. jaanuarist 2019 Tartus soojuse hinda praeguselt 48,90 eurolt megavatt-tunnilt (MWh) 48,50 eurole MWh eest. Ligi 0,8 protsenti vähenevale hinnale lisandub käibemaks, mis tähendab, et kaugküttest sooja saaval asutusel või koduomanikul tuleb soojusenergia megavatt-tunni eest välja käia 58 eurot ja 20 senti.

«Varem oli soojuse hinna languse peamine põhjus kütuste hindade, meie jaoks hakkpuidu hinna langus,» ütles Fortum Tartu juht Margo Külaots. «Sel aastal on aga hakkpuidu hind Tartu piirkonnas kasvanud 10–15 protsenti, ahjupuude hind pea 40 protsenti. Kallinenud on ka gaas ning enamik Eesti küttefirmasid on soojahinda tõstnud. Saame käituda teistest erinevalt ja soojuse hinda langetada eelkõige tänu sellele, et meile on tublisti juurde tulnud uusi tarbijaid.»