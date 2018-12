ERMi kõrvale kerkib kaheksa kortermaja

Reterra Estate juhi Reigo Randmetsa sõnul on ERMi ja Raadimõisa piirkonnal väga suur potentsiaal. «Raadimõisa Kodu saab olema üks suuremaid korterelamute arendusi Tartumaal. Arvestades kuidas ERM on eestlaste südamed võitnud, milline loodukaunis ja ajalooline park on kohe siinsamas ning mis asub nii ligidal Tartule, on ainult loogiline, et selle ligidal on ka aktiivne kogukond, kes sellest kõigest osa saaks. Öeldakse, et kultuur kuulub rahvale. Meie eesmärk on tuua rahvast elama kultuuri keskele,» lisas Randmets.