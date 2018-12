Mõõt sai täis. Ettevõtja Jaak Nigul lahkub linnavalitsuse palgaralli pärast volikogust

Tartu linna 2019. aasta eelarveprojektis on näidatud, et maamaks kasvab kaks korda, maamaksust saab linn tuleval aastal 1,5 miljonit eurot. Maamaksu tõusust on eelarvesse planeeritud 806 000 lisaeurot. Samas kasvavad linnavalitsuse palgakulud tänavuse aastaga võrreldes 1 038 292 eurot ehk 12.8 protsenti. «Maksud peaksid minema üldiste hüvede kulude katmiseks, aga meil läheb maamaksutõus kõik linnavalitsuse töötajate palgatõusu katmiseks ja tuleb veel puudugi,» tõdes Jaak Nigul. «Mind tõsiselt häirib selline asi.»

Ta lisas, et linna eelarve kasvab järgmisel aastal ainult 0,1 protsenti ehk 259 384 eurot ning et ka sel aastal suurenesid linnavalitsuse tööjõukulud ligi miljoni euro võrra. «Linnavalitsuse tööjõukulu kahe aasta tõus on kokku 2,1 miljonit, 29 protsenti,» ütles Nigul. «Kas Tartu linna eksisteerimise eesmärk on linnavalitsuse töötajatele hea elu kindlustamine või miks me neid makse korjame? Linnavalitsuse enda palgakulud ei tohi kasvada kiiremini kui linna eelarve. See peaks olema välistatud, see on eetika küsimus. Ma näengi linnavalitsuses ja volikogus väga tõsiseid eetilisi probleeme.»