700 õpilast aitavad helmeste meisterdamisega haigeid lapsi

«Kuulsin ühe lähedase kaudu, kuidas pikalt haiglas viibivad lapsed lükivad vaprushelmeid nöörile, et keerukas aeg pisutki lihtsamaks muuta,» selgitas Tamme kooli klassiõpetaja Viivika Keskküla. Näiteks kui laps peab andma verd, saab ta ketile juurde punase helme, kui aga peab pühad haiglas veetma, siis päkapikumütsiga pardikujulise helme. Keskküla pakkus koolile välja, et õpilased aitaksid juba sel aastal pärlite meisterdamisel kaasa ning jätkaksid tuleval kevadel. Kool liitus ideega kohe.

Tamme kooli 5.d klassi õpilased Johanna Lellep ja Hiie Haldja Narits osalesid samuti helmeste tegemisel. «Äkki aitab see pärl natukenegi haige lapse päeva paremaks muuta,» ütles Lellep, näidates üht punast meistriteost, mille ta voolis. Narits lisas, et kindlasti on lastel raske pikalt haiglas olla ja pärlite lükkimine võib natukegi igavust peletada.