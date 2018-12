Jõgeva tondilossist saab hooldekodu või kortermaja

Juba mitmendat nädalat pilluvad töömehed majast prahti välja. Hoonega seotud projekteerija ning Jõgeva vallavalitsuse töötajad rääkisid, et hoone uued omanikud plaanivad rajada sinna hooldekodu. Ka on endise ühiselamu aadressile oktoobri lõpus registreeritud osaühing Jõgeva Hooldekodu, kuid ettevõtte juhatuse liige Toivo Peedu hooldekodu rajamise plaani veel lõplikult ei kinnita.

Peedu selgitas, et osaühing sai Jõgeval tühjana seisva neljakorruselise hoone eelmiselt omanikult võlgade katteks ning praegu puhastatakse seda prahist. «See, et ettevõtte nimi on Jõgeva Hooldekodu, ei tähenda, et hooldekodu sinna kindlasti tuleb,» märkis ettevõtte juhatuse liige. Ta selgitas, et üle-eelmine omanik tegi projekti hoopis korterelamu tarvis ning eelmine omanik pidas plaani rajada sinna hooldekodu. Jõgeva Hooldekodu juhid kaaluvad praegu mõlemat varianti.