Salemi kiriku laat toetab Rakvere uut kogukonnakeskust

Sirli Reinhaus-Kivi märkis veel, et juba varasematest aastatest on laadakaupade hulgas populaarne olnud Pastori pasteet ning kindlasti pakutakse hummust, marineeritud jõuluräimi, muffineid ja muud.

«Varasematel aastatel oleme Looja Päeval kogunud raha vähiravi toetuseks, Gruusia laste jõulupakkide ostmiseks ja nüüd aitame Rakvere kirikuhoone ehitamist,» selgitas Sirli Reinhaus-Kivi. «See on igal aastal olnud väga eriline tajuda, kuidas inimesed on valmis panustama ja tegema head kellegi teise jaoks, välja astuma oma mugavusest.»

Salemi koguduse pastor Toivo Pilli lisas, et niisuguste sündmustega loob kogudus keskkonna, kus saab omavahel suhelda ning samal ajal teha head ning et Salemi kirik on ka ise ehitatud omal ajal ühiste jõududega. «Kakskümmend viis aastat tagasi oli meil abilisi nii Eestist kui kaugemalt,» rääkis ta. «See on üks põhjus, miks meie kogudus koos oma sõpradega tahab uut kogukonnakeskust ja kiriku ehitust Rakveres toetada.»