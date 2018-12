Kitarrist Andres Roots ühendab deltabluusi mitme muu muusikaga

Ansambli Kaisa Ling Thing eesotsas on Kaisa Maria Ling, kes on seadnud eesmärgi tutvustada 1920. ja 1930. aastate USA mustade bluusinaiste kohati roppude sõnadega muusikat, mis peegeldab tollast üldist suhtumist naistesse. See kajastub ka plaadi «Nii kole mees» pealkirjas.