Emme, miks sa minust pilte Facebooki ei postita? Kas sa ei armasta mind?

Paar aastat tagasi olid esimesed tõsisemad kaasused, üks neist Prantsusmaal, kui 16-aastane tütarlaps kaebas oma vanemad kohtusse, sest ta ei olnud rahul digitaalse jalajäljega, mille vanemad olid talle internetis loonud. Teada on ka juhtumeid, kus laps läheb kooli ja vanema postitatud fotod muutuvad kättesaadavaks koolikaaslastele. See võib anda alust narrimiseks või koolikiusamiseks. Kas kõiki pilte on vaja sotsiaalmeedias jagada ja kuidas see mõjutab lapse edasist elu?