Kui Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia suve lõpus tegevust alustas, seadsid klubi eestvedajad kohe julge eesmärgi: talvel peavad lapsed saama harjutada katuse all, kaitstuna külma, tuule ja sademete eest. Et jalgpalli sisehall on Tartus seni vaid helesinine unistus, haarati ise härjal sarvist ning leiti sobiv treeningpaik Roosi tänaval asuvas vanas lennukiangaaris.