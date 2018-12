Tartu ülikool tahab kevadise vilistlaskokkutulekuga püstitada Guinnessi rekordi

Eelmisel, 2016. aasta kokkutulekul käis ligi 2500 osalejat. Nüüd on korraldajad seadnud eesmärgi see arv ületada ning ühtlasi purustada Guinnessi rekord.

«Tartu kevadeid ei unusta ka siis, kui ülikooliõpingud jäävad aastakümnete taha. Seetõttu kutsun kõiki meie vilistlasi just kevadel tagasi Tartusse meenutama unustamatut ülikooliaega ja tähistama rahvusülikooli suurt juubeliaastat,» ütles Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser.

Vilistlaspäev avatakse ametlikult ülikooli peahoone ees ning selle vältel on kavas hulk ettevõtmisi: näiteks ringkäigud ülikooli majades ja linnas, linnaorienteerumine, maleturniirid, mõttetalgud, mängud ja muud sportlikud ettevõtmised, näitused ja akadeemilised testid. Vilistlastele avatakse ka õppehooned ja nostalgianurgakesed teada-tuntud paikades.

Ühtlasi on juba praeguseks teada, et vilistlaspäeva programmi kuulub suur ühislaulmine, aga ka restaureeritud dokumentaalfilmi «Alma Mater Tartuensis» (1932) esitlus. Päev lõpeb rongkäigu ja õhtuse kontserdi-peoga TÜ spordihoones.

Kõige kõlavam eesmärk on püstitada vilistlaskokkutulekul osalejate Guinnessi rekord, mis praegu on 4268 inimest. Lisainfo on leitav siit.