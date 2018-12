Margit Sutrop: rahvusülikooli kummardus eesti rahvale

Rahvusülikooli juubeli ettevalmistust alustasime kolm aastat tagasi, kui rektor Volli Kalm moodustas rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamise nõuandva kogu ja korraldustoimkonna, mille juhtideks määrati vastavalt allakirjutanu ja ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar. Kevadest on abiks ka projektijuht, kunstiajaloolane Kadri Asmer.

Korraldamist alustasime küsimusest, millises võtmes tuleks juubelit tähistada. Tartu ülikoolil on ju mitu sünnipäeva: 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav Adolf II loodud Academia Dorpatensis, 1802. aastal taasavatud Vene keisririigi Kaiserliche Universität zu Dorpat ja 1919. aastal loodud Eesti Vabariigi Tartu Ülikool. Kui Academia Dorpatensise peamine ülesanne oli tagada õige õpetus nii usulises kui poliitilises mõttes ning saksakeelse ülikooli eesmärk koolitada Vene tsaaririigile lojaalseid professoreid, arste ja ametnikke, siis Eesti Vabariigi Tartu Ülikool pidi teenima Eesti riiki ja kasvatama rahvuslikku haritlaskonda.

Hiljuti ülikooli aulas Gustav Adolfi päeval peetud kõnes juhtis TÜ mõtteloo professor Pärtel Piirimäe tähelepanu sellele, et me ei tohiks segi ajada ajalooliste tegutsejate kavatsusi ja nende tegude pikaajalisi tagajärgi: «Gustav Adolf kindlasti ei näinud ette, et tema loodud asutuses hakkab maarahvas oma keeles koolitama omaenda riigi teadlasi, õpetajaid ja ametnikke.»

Ajalugu teeb aga ootamatuid pöördeid ja iseseisva Eesti riigi tekkimisega tekkis vajadus kasvatada omakeelne haritlaskond. 1919. aasta on eestikeelse kõrghariduse ja rahvusliku haritlaskonna sünnipäev, niisiis kogu eesti rahva pidu. Teiseks, rahvusülikool loodi Eesti ülikoolina, mille ülesehitamises on osalenud ka teiste maade teadlased ja õppejõud, mistõttu rahvusülikooli juubel on ka rahvusvaheline sündmus. Ja kolmandaks, kuigi juubel annab meile hea võimaluse uurida, talletada ja meenutada minevikku, on rahvusülikooli juubel võimalus arutada ka Eesti tuleviku üle. Neist juhtmõtetest lähtub kavandatud tegevus.

Tartu ülikool ei ole kunagi olnud täiesti eestikeelne. Siin on alati töötanud erinevast rahvusest teadlasi ja õppinud eri maade tudengeid.

Soovime juubeliüritustega jõuda iga Eesti inimeseni, tänada eesti rahvast, et nad on Tartu ülikooli usaldanud, saatnud oma poegi ja tütreid suurkooli õppima ning mitmel moel andnud oma panuse eestikeelse kõrghariduse ja teaduse ülesehitamisse. Rahvusülikooli juubeliks vermitakse Eesti Panga kaheeurone käibemünt ja antakse välja postmark.

2019. aasta septembris jõuab ETV ekraanile 12-osaline saatesari, milles valgustatakse nii ülikooli ajalugu, tänapäeva teadusmaailma kui ka rahvusülikooli rolli tulevikusuundade näitajana. Urmas Vaino juhtimisel maalib saatesari pildi Tartu ülikooli jäljest Eesti teaduses, kultuuris, poliitikas ja majanduses.

Taastatakse Ilmar Tõnissoni käsikirjal põhinev Theodor Lutsu dokumentaalfilm «Alma Mater Tartuensis» (1932). Sellele algul tummfilmina loodud teosele kirjutab muusika Märt-Matis Lill. Filmi esma- esitlus on 18. mail 2019 peetaval vilistlaspäeval.

Juubeliks valmib rahvusülikooli ajalugu käsitlev koguteos «Eesti rahvusülikool 100», selle koostamist juhib Erki Tammiksaar, kes võitis kolm aastat tagasi avalikul konkursil õiguse koostada uus rahvusülikooli ajalookäsitlus.