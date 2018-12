Politsei tabas mitu narkojoobe kahtlusega ja purjus autojuhti

Tartu patrulltalituse välijuht Argo Arukase rääkis, et muu hulgas hoiti silm peal sellelgi, et ükski sohver alkoholi tarvitanud poleks, samuti jälgiti, kas inimesed kasutavad autosõidul nõutavat turvavööd ja kas roolis oleval isikul on õigus seal olla.

Operatsiooni juhtinud välijuhi sõnul on selline seadusrikkujate arv muret tekitav ja tulemused räägivad enda eest. «Seetõttu on ilmne, et jätkame selliseid kontrollaktsioone ka edaspidi. Alkoholi- ja narkojoobes juhid kujutavad liikluses ühtviisi suurt ohtu nii endale kui teistele. Mõlema aja- ja ruumitaju ning koordinatsioon on häiritud ja õnnetused on seetõttu kerged juhtuma,» sõnas Arukase.