Kunstinäitusega liitus installatsioon luulest

Värske installatsioon koosneb luulekatketest, mis ei asenda metsahääli, aga loovad näituse vaatajatele kolmest helisuunast metsa all viibimise tunde. Sõnad ilmuvad ja kaovad ootamatult, tõustes korraks esile vaikuse toel, mis valitseb ka pärast lausumist.

Näitusel «Salajane vilin metsas» välja pandud teosed on inspireeritud valgusest, varjust ja eri eluvormide vaheliste piiride hägustumise ideest. Kunstnikud Kristi Kongi ja Mari-Leen Kiipli on üheskoos loonud maagilise keskkonna, kus näituse vaatajal on võimalus tajuda elu iseeneses, olemuslikult iseorganiseeruva võrgustikuna.