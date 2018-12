Iseteenindusäpp alustab Euroopa vallutamist väikesest Tartu ökopoest

Z Basket on iseteenindusäpp, mille abil saab klient poes ostud sooritada mobiili abil. See töötab samamoodi nagu suurte marketite iseteenindusterminalid. Vahe on ainult selles, et Z Basketiga saab nii tooteid skannida kui ka maksta üksnes mobiiltelefoni kasutades. Eraldi iseteenindusskannereid pole tarvis ning ostjal pole vaja isegi pangakaarti kaasa võtta.