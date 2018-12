Uus suusalumi jõuab Tähtvere radadele nädalavahetuseks

Et tänaseks ja homseks lubas ilmateenistus soojakraade, jääb kunstlumehunnik Tähtvere suusaradade kõrval paariks päevaks ootele. Tähtvere puhkepargi haldusjuht Marti Viilu selgitas, et lumevedu hakkab pihta siis, kui väljas on taas külmakraadid. «Praeguse ilmaprognoosi järgi peaks neljapäeval jaguma jälle miinuskraade, siis hakkame hunnikut Tähtvere suusaovaalile vedama ning sellest rajapõhja tegema,» sõnas ta.