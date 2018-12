Jaan Tõnissoni sünnipäevakuu tuleb suurmehe vääriline

Veel on programmi lisatud Tartu ülikooli aulas peetav konverents «Jaani kood», mis lähtub küll Tõnissoni elutööd läbivatest seisukohtadest, kuid on selgelt tulevikku vaatav.

«Konverentsi põhiküsimus on, kas Jaan Tõnissoni koodis on midagi sellist, mis on meile tänapäevalgi vajalik, midagi sellist, mida me peaks tänapäevalgi teadma, et oma asjadega maailmas toime tulla,» lausus Krista Aru.