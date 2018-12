Kellawärk toimub tänavu Sõbra majas

Juba üheksandat aastat toimuvale Kellawärgile tuleb disainereid üle Eesti, et pakkuda tartlastele kingiideid ning võimalust soetada kinke otse nende loojatelt. Kohal on üle 60 disaineri, nende hulgas nii tuntud nimesid kui ka uusi tegijaid.

Oma loominguga on kohal Arro Keraamika, Kelpman, Liisa Soolepp, Helen Valk-Varavin, Kuul, Anni Ansmann, Maarja Sööt, Meeletu, Bliss Design, Eherüs, Uus Teater, Möh disain, Ideenahk, Ellie Larsen, Samelin, Agnes Veski, Kristi Kangro, Nutiknirbik, Tüümian, Katvos, Epp Mardi, Muru craft, Heikki Leis, Kadi Veesaar, Seco, Katrin Veegen, NyxbyMarge, Andron, Gerda Retter, Nordhale, Story of afterlife, Kedrina, Inga Radikainen, Etnowerk, Wool in Love, Olevus Art, Anu Vingissaar, Mari Jänese helkivad, Dreamlamb, Ilm by Karin, Joonas ja Elina Sildre, Nulku, Elle Mets, Sigrid Kuusk, Trükimuuseum, Kalistru ehted, Vaiguviiul, Neeledisain jt.