Kohalikud elanikud ei taha Tauno Kangro hiiglaslikku Kalevipoega

Rahvahääletusel osalemise vähesust kommenteerides nentis Kallas, et hääletajaid oli küll vähe, kuid näiteks Tabiverega ühinemise teemalisel rahvaküsitlusel oli hääletamisel osalenute protsent veel väiksem.

Kalevipoja hiigelskulptuuri Äksis püstitamise mõtte on algatanud MTÜ Kalevipoeg Kivi Viskamas. Idee autorid Silvi Anton ja Ain Laas esitasid vallale taotluse, et saada skulptuuri aluse maa kasutusõigus 50 aastaks. Vald soovis nii suure ruumilise mõjuga objektile maa eraldamise eel saada teada, mida arvavad kohalikud elanikud. Selleks toimuski 26.-30. novembrini rahvaküsitlus, kus said osaleda kõik Äksi, Saadjärve ja Kukulinna elanikud.