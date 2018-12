Rahvusülikool tähistas oma 99. aastapäeva tõrvikute ja balliga

«See auhind tuli mulle täieliku üllatusena, ilmselt ma ise ei oska enda tehtud tööd väga hästi väärtustada,» kommenteeris Kasemaa, kes pälvis mullu riigi kultuuri elutööpreemia. Kasemaa ütles tänukõnes, et tal on õpetajaga vedanud. «Mul on olnud väga head õpetajad: Elmar Salumaa, Robert Kannukene, Uku Masing ja teised. Õpetaja on oluline järjepidevuse säilitamiseks,» sõnas Kasemaa. Ta täiendas oma ideed mõtteteraga: «Kellel ei ole õpetajat, selle õpetaja on saatan.»