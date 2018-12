Luht ütles, et soovis just sotsiaaldemokraatide ridades riigikokku kandideerida, kuna tema senine töö ja tegevus ning maailmavaade sarnaneb nende omaga. «Tudengina alustasin ülikooli kõrvalt tööd ajakirjanikuna ning kuna ajakirjanik kajastab üldiselt nõrgemate muresid, on minu moto elus see, et haavatuid lahinguväljale ei jäta,» sõnas ta.