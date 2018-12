Annelinn on tänavavalgustuse osas kõige suurema elektrilise koormusega ning ka piirkond, kus tänavavalgustus on kõige amortiseerunum, selgitas Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse tänavavalgustuse peaspetsialist Andrus Reinmann.

Energiasäästlike leedlampide vastu vajavad seal väljavahetamist vanad naatriumvalgustid ning kaablid ja laternapostid. KIKi kaudu saadava toetusega on omavalitsusel võimalik korraga uuendada 80–1500 valgustit. Linnavalitsus on Annelinnas välja valinud 875 valgustit, mis võiksid osutada abikõlbulikuks. Need asuvad Mõisavahe, Jaama, Sõpruse puiestee ja Kalda tee vahelisel alal.