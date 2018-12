Täna vurab Jakobi tänavale Tartu ülikooli kunagise kiriku juurde kolimisauto, mis peab kuu aja jooksul linnaveerel Vahi tänaval asuvasse rahvusarhiivi hoidlasse toimetama umbes 100 000 ülikooli arhiivi toimikut. See tähendab ühtlasi ka seda, et detsembri jooksul on ülikooli arhiiv suletud, uuesti tehakse uksed lahti 2. jaanuaril, aga siis juba Vahi tänaval.