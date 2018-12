Toomas Niimann: visiooni pole

Meie keskel elav geenius Arvo Pärt ütles oktoobri keskel oma keskuse avamisel: kui ma siit tornist alla vaatan, metsa peale, tunnen, et need puud on nagu inimesed, meie, eesti inimesed.

2018. aasta Nobeli majandusauhinna pälvisid seekord teadlased-visionäärid Wil-liam D. Nordhaus ja Paul M. Romer uurimuste eest kliimamuutuste ja innovatsiooni vallas. Nende uurimustel peaaegu ei ole veel kokkupuutepunkte, kuid nähtavas tulevikus on kokkupuuted eriti selgesti mõistetavad. See, et selle ala teadlased said preemia, on sümptomaatiline. Ilmselt on probleem muutunud rõhuvaks, pöördumatuks ja keskkonnaga seotud negatiivseid uudiseid tuleb igast maailmanurgast.

Mäletan, esimesed karjed ökoloogilise jalajälje teemal tulid tavainimese teadvusse siis, kui 1962. aastal ilmus Rachel Carsoni raamat «Hääletu kevad» (eesti keeles 1968). Seitsmekümnendatel hakkas endast märku andma plast, mis nüüdseks on muutund probleemiks, ja seda mitmes mõttes, eriti aga suhtes merefaunaga, lausa molekulaartasandile välja. Küllaga on plastist tõsisemaid probleeme, selliseid, et teekonna ehk tsivilisatsiooni lõpp on nüüd lausa dateeritud.

Meile on andnud eri teadlaste kooslused, ÜRO ja muud ühendused elada piltlikult öeldes 30 aastat veel, siis algab kiire taandareng, sest maakera keskmine temperatuur on tõusnud üle 1,5 kraadi ja tagasikäiku pole. Kas on alternatiive?

Alternatiiv on, kui käituda suure Soome ökofilosoofi (mõnede arvates radikaalse) ja mõtleja, saja suure soomlase hulka kuuluva Kaarlo Pentti Linkola sõnade järgi: maakeral peab elama 70 korda vähem inimesi ja ainus energiaallikas on päike. Kõik fossiilne ja ka tuumaenergeetika viib «soojussurmani». Sõna soojussurm tarvitatakse küll tavaliselt teises kontekstis, siis kui kirjeldatakse entroopilisi protsesse – aga siia sobib ta ka, – arengu peatus, vaikus, surm.

Kui nüüd rääkida Eestist ja visioonist, tunduvad meie poliitikud tõesti infantiilsed. Nad ei kuulegi globaalseid protsesse, ehitavad kiirraudteed, tselluloosi rafineerimise tehaseid, betooni, saartele sildu, teid, tunneleid.

Inimene peab mõistma, et saabunud on infoajastu, et me elame postindustriaalses ajas. Ei ole vaja meeletuid autoteid, inimene võiks olla seotud füüsiliselt kodukohaga, samas tema virtuaalne elu saab käia lõpmatuses.

Poliitikutelt kuuleb Eestis eri nurkadest: pole visiooni ja pole visiooni. Ja polegi, isegi roheline erakond tegeleb lend-orava ja kanepiga, selle asemel et tegeleda visiooniga.

Samal ajal, kui ÜRO tõstab globaalse soojenemise hädakisa, jagavad meie poliitikud laiali rahva raha: maksumaksja raha valatakse betooni oma korporatiivsetes huvides, selle asemel et vaadata otsa probleemile ja panna see raha metsaistutusse, et siduda liigset süsinikdioksiidi (CO 2 ).

Soomlased on arvutanud, et nende mets seoks poole süsinikdioksiidist, mida nad «toodavad».

Meil keegi kahjuks ei kuula ei kodanikuühendust Eesti Metsa Kaitseks ega loe Valdur Mikita «poeeme» metsale.