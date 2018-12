Galerii. Rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel tunnustati Rahvusmõtte auhinnaga usuteadlast Kalle Kasemaad

Kasemaa ütles enda tänukõnes, et tal on vedanud õpetajaga. «Mul on olnud väga head õpetajad, Elmar Salumaa, Robert Kannukene, Uku Masing ja teised. Õpetaja on oluline järjepidavuse säilitamiseks,» sõnas Kasemaa. Ta täiendas enda ideed mõtteteraga: «Kellel ei ole õpetajat, selle õpetaja on saatan.»

Kasemaa leidis, et kui poleks religiooni, siis oleks maailmas hoopis vähem rahu. Tulevikus on Kasemaa hinnangul põhiline religioon aga islam. «See on Euroopa tulevik, sest islam on lihtne religioon. Küll aga ei pruugi see jõuda Eestisse, sest me oleme siiski ääreriik,» märkis Kasemaa. Ta lisas, et peab lihtsa religiooni all silmas seda, et on konkreetsed õpetused, mille tõlgendamisruum on väike. «Islamis pole vaja väga pead murda õpetuse üle.»