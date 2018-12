Tartu loodusmaja jõululaat ootab meisterdama ning jõulujutte kuulama

«Meie jõululaat on eriline, sest siia ei pea tulema ilmtingimata ostma, võib tulla lihtsalt perega aega veetma, koos mängima, meisterdama, kohvikusse ja jõulujutte kuulama,» ütles Tartu loodusmaja huvikooli direktor Signe Söömer. Ta lisas, et laada eesmärk on anda loodusmaja huvikooli lastele, õpetajatele ja vilistlastele võimalus rõõmustada külastajaid omavalmistatud käsitööesemete, hoidiste, jõulukaartide, ehete, maiustustega.