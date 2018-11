Video: EKRE noored loodavad kasvatada uue eliidi

Kaalep pidas suurimaks murekohaks praeguses Eestis seda, et surve Eestile ei tule vaid ida, vaid ka lääne poolt. «Rahvuslus oleks justkui kurjast,» märkis Kaalep. Ta selgitas, et Sinine Äratus seisab praegu eelkõige selle eest, et eestlus ei kaoks. «Meil on nii pikk ajalugu, oleks kahju, kui meie rahvus kaoks.»