Keskerakonna esinumber Tartus on Aadu Must

Keskerakonna juhatuse liige ütles, et Eesti inimene on tõusnud taas Eesti poliitika keskmesse ning peaminister Jüri Ratase juhitud valitsus on teinud selleks olulisi otsuseid. «Tulumaksuvaba miinimumi tõusust 500 euroni võitis valdav enamik Eesti inimestest, ääremaastumise vastuabinõuna alustas tasuta ühistransport maakonnaliinidel. Tõstame järgnevalt päästjate-politseinike, kultuuritöötajate ja haridustöötajate palka, mis on samuti kahtlemata vajalik samm,» tõi Must mõned näited.

Aadu Must ütles, et Eesti jätkusuutlikkuse tähtsaim tegur on kvaliteetne ja kättesaadav haridus, mis arvestab mitte eilse, vaid homse päeva vajadusi. «Edu tuleb vaid siis, kui suudame ette näha, milliseid spetsialiste meil on viie või kümne aasta pärast vaja, mitte ei hakka jooksma siis, kui häda juba käes.» Ta lisas, et sõnade asemel tuleb teadmisepõhist ühiskonda kinnitada ka haritlaste palgataseme tõstmisega. «Doktorantidele – teadlaste järelkasvule – tuleb maksta korralikku palka,» rõhutas ta üht Keskerakonna ja tema eesmärki järgmises Riigikogu koosseisus.

Must on kogenud poliitik, kes on ülikoolilinna eest pikki aastaid seisnud nii linnavolikogu esimehena kui ka riigikogu liikmena, ütles reedel Lõunakeskuses peetud tutvustusüritusel Keskerakonna aseesimees, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes on Aadu Musta tütar.

«Iga tartlane võib uhkust tunda selle üle, et neil on riigikogus Aadu Musta näol esindaja, kelle sõnavõtud teevad kuulajaid targemaks ning kelle osalemine poliitilistes aruteludes garanteerib nende sisukuse,» ütles Simson Keskerakonna pressiteate vahendusel.