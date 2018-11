Peeter Olesk: rutta eriti kiiresti. Kui suudad

Meil on tekkinud väga kohatu komme, mis sarnaneb juba alaväärsusega. Nimelt me oleme hakanud panema endile ise hindeid, aga muidugi mitte keskmisi, vaid ikka kõige paremaid. Eduloolaslikumaid. Tippkutilikke. «Puhtaid» viisi. Ühes nendega on nihkunud siis ka «puhtad» ühed. Kui puhas viis on ladina summa cum laude, siis puhas üks võiks olla nullitas ehk kehtetu või koguni punctum ehk lõpetame ära või punitio cum lege prohibitiva ehk karistus koos hindelise tühisusega (või mitte millegagi).

Ülikool on vastavalt kas parim, mis tuuakse välja ja seatakse esikohale, või halvim, mis vaikitakse maha. Olgu olemata. Puhast ühte ei ole ma välja pannud, sest seletuskiri asjaolude juurde tuleks üüratult pikk. Pealegi on selge: kui üliõpilane pole terve semestri jooksul omandanud ainet hindele «ebapuhas» neli (hinne ebapuhas kolm võrdus akadeemik Lev Landau teoreetilise füüsika kursuses (üheksa eksamit) hindega puhas kaks), siis pole usutav, et seesama üliõpilane õpib aine kolme päevaga ära hindele puhas neli. Nii saigi enam-vähem viielisest hindest peaaegu kolm, peaasi, et mitte üks või kaks. Hinne läks triivima.

Nii on läinud triivi ka Tartu ülikooli aastapäevad.

Ülikooli arhiiv Nõukogude okupatsiooni aastakümnetest on äärmiselt kirjupildiline nii in curricula kui ka distsipliinide keskel näiteks siis, kui tegemist on nii kõrgema õppeaine (matemaatiline analüüs) kui ka kõrgema teadusega (matemaatiline topoloogia).

On tõsi, et Paul Aristele meeldisid väga head hinded (kuigi ta võis karistada ka hindega neli, nimelt siis, kui oli mõne tudengi tabanud symposion’ilt ehk joomapeolt). Ta oli lapselikult rõõmus, kui tema akadeemilised kasvandikud tunnistati koolkonnamõõdulisteks ja ilmus mõni pühendusteos. Kroonu ordeneid ta väga kõrgelt ei hinnanud, trükiseid seevastu küll.

Kui järgmise aasta sügistalvel tähistatakse Eesti Vabariigi Tartu ülikooli sajandat sünniaastapäeva (idee autor professor Hans Trass), kuidas mõeldakse siis märkida ülikooli paremust ja koolkondlikkust ning kirjeldatakse Paul Ariste koolkonna dünaamikat võrrelduna näiteks professor Julius Margi või ka professor Herbert Ligi akadeemilist panust Margil uralistikasse ja Herbert Ligil hilisesse keskaegsesse agraarajalukku?

Ma ei mõtle mälestusi ning järelehüüdeid. Mõtlen uurimusi näiteks põlevkivi kerogeeni struktuurist või diferentsiaalgeomeetriast, milles uurimistöid on rohkem kui üks õppevahend ja kus hinne pannakse välja promotsioonil, mitte dispuudil. Summa cum laude on tegelikult akadeemiline emotsioon, mitte veel vaimne arutelu ise. Viimane on enam-vähem seesama, mis uurimus isegi (selle vahega, et ta on sekundaarne võrreldes esmase uurimusega).

Põhimõtteline vahe seisneb selles, et õpitakse õppevahendi ja teatmeteose järgi, samas kui teadlast iseseisvana saab tundma õppida ikkagi alles vaid algupärase uurimistöö põhjal.

Mitu doktoritööd valmib Eesti Vabariigi Tartu ülikooli sajandaks sünnipäevaks?