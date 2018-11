Kirja saaja virutas kohtutäituri kullerile ämbri mütsiks pähe

Luule läks pärast konflikti tööautosse ja helistas sealt büroosse, kust omakorda kutsuti kullerile kiirabi ja politsei. Politsei viis kullerit rünnanud purjus mehe kainenema ja kuller esitas politseile süüteoavalduse. Sääraseid agressiivseid konflikte on Luule karjääri jooksul juhtunud harva, kuid kahjuks tuleb neid just viimasel ajal ette üha rohkem.

«Inimeste agressiivsus on ületanud igasuguse piiri,» kommenteeris Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo pankrotihaldur Vladimir Kutšmei (pildil). Büroos töötavad kaks kullerit, Luule ja Maie, kes ei soovinud oma perekonnanimesid leheveergudel avaldada. Luule tõdes, et inimesed on muutunud ajaga pigem tõrjuvamaks. «Kui alustasin tööd kullerina, oli sõimu palju vähem,» meenutas Luule. Tema kolleeg Maie, kes on kohtutäituri kullerina töötanud üle kolme aasta, nõustus, et inimesed käituvad paljudel juhtudel vastupidi tuntud ütlusele «Ära tapa sõnumitoojat».