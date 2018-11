Piparkoogivõistlus ootab taas tegusaid küpsetajaid

Pühapäeval saabub esimene advent, seega on aeg otsida välja tainarull ja piparkoogivormid, sest Tartu Postimees kuulutab taas välja piparkoogivõistluse. Osalema on oodatud nii noored kui ka vanad, piparkoogist võib ehitada maja, kuuse või inimese – piiranguid pole. Ainuke reegel on, et küpsetis peab olema ise meisterdatud ja kaunistatud ning tehtud piparkoogitainast. Taina võib kokku segada ise või osta poest.