Pikkadel inimestel on bussis istumine piin, ütleb 195-sentimeetrine Ants, kes sõidab nädalalõppudel Tartust Viljandisse. Murest, kuhu panna kitsa istmevahe tõttu oma jalad, on ta viimastel aastatel bussiettevõtetele mitu kirja saatnud. «See on olnud nagu jutt seinale,» ütles ta. «Mind häirib väga, et firmad ka uute busside tellimisel on eeldanud, et reisijad on hiinlase-kasvu inimesed.»