«See on üle hulga aja maja, mis toob inimesed vanalinna tööle,» ütles arenduse üks eestvedajaid, linnavolinik ja hotelliettevõtja Verni Loodmaa. «Me muudkui räägime, et elu vanalinnas kipub kiratsema ja sealt välja minema, see maja toob siia umbes 200 töökohta ehk 200 inimest vanalinna tööle.»